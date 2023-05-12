ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Пригожин хочет дестабилизировать ситуацию на оккупированных территориях: "вагнеровцы" терроризируют гражданское население

Пригожин хочет дестабилизировать ситуацию на оккупированных территориях: "вагнеровцы" терроризируют гражданское население
"Вагнеровцы" на ТОТ насилуют местных и грабят. Фото: 24 канал

На временно оккупированных территориях растет количество преступлений, совершенных наемниками ЧВК "Вагнер". Так называемые "городские администрации" и российские правоохранители не могут повлиять на ситуацию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Там отмечают, что "вагнеровцы" продолжают терроризировать гражданское население на ВОТ. Они похищают автомобили, насилуют местных и устраивают пьяные дебоши.

"На фоне этого, так называемые российские правоохранители не могут справиться с наемниками, которые им не подконтрольны. Ни завезенная с территории РФ прокуратура, ни нацгвардейцы не оказывают влияния на "вагнеровцев"", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, что рост преступлений со стороны наемников связан с обострением конфликта между собственником так называемой ЧВК"Вагнер" Евгением Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу.

"Пригожин пытается дестабилизировать ситуацию в регионах, чтобы подорвать доверие Кремля к Шойгу", - отмечают в ЦНС.

Напомним, захватчики создали маневренные группы Росгвардии, чтобы бороться с партизанским движением на временно оккупированных южанах Украины.

Автор:
Светлана Манько