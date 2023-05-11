Загарбники завезли росгвардійців на тимчасово окуповані території для придушення партизанського спротиву

Загарбники створили створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення тимчасово окупованого півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях.

"Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у «окупаційну поліцію», але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з Росії", - зауважують у ЦНС.

Там додають, що для так званого забезпечення адміністративно-поліцейського режиму РФ на ТОТ сходу України залучаються маневрені групи зі складу підрозділів спеціального призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Вони повинні здійснювати контроль визначеної території, протидіяти розвідгрупам ЗСУ та представникам руху спротиву, взаємодіяти з підрозділами армії РФ та органами окупаційної адміністрації.

Також їх зобов'язали здійснювати збір оперативної інформації на місцях для подальшого аналізу.

"Незважаючи на ці нікчемні спроби, в окупантів немає жодного шансу перемогти український спротив", - підкреслили в ЦНС.

Зауважимо, російські військові почали прискіпливіше перевіряти всі цивільні авто на блокпостах, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також примусова паспортизація на тимчасово окупованій території Запорізької області зупинилася через те, що паспортисти поспіхом змушені тікати та спалювати документи.