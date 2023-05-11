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Общество
Дата публикации

Захватчики завезли росгвардейцев на временно оккупированные территории для подавления партизанского сопротивления

Захватчики завезли росгвардейцев на временно оккупированные территории для подавления партизанского сопротивления
Оккупанты не в состоянии подавить проукраинские настроения большинства населения временно оккупированного юга Украины

Захватчики создали маневренные группы Росгвардии, чтобы бороться с партизанским движением на временно оккупированных территориях юга Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в связи с тем, что оккупанты не в состоянии подавить проукраинские настроения большинства населения временно оккупированного юга Украины, им приходится усиливать полицейский режим на этих территориях.

"Кремль не способен найти необходимое количество коллаборантов в "оккупационную полицию", но страх перед партизанским движением заставляет присылать больше силовиков из России", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что для так называемого обеспечения административно-полицейского режима РФ на ВОТ востока Украины привлекаются маневренные группы из состава подразделений специального назначения федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Они обязаны осуществлять контроль определенной местности, противодействовать разведгруппам ВСУ и представителям движения сопротивления, взаимодействовать с подразделениями армии РФ и органами оккупационной администрации.

Также их обязали производить сбор оперативной информации на местах для дальнейшего анализа.

"Несмотря на эти никчемные попытки, у окупантов нет никакого шанса победить украинское сопротивление", - подчеркнули в ЦНС.

Заметим, русские военные начали тщательнее проверять все гражданские авто на блокпостах, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Также принудительная паспортизация на временно оккупированной территории Запорожской области остановилась из-за того, что паспортисты наспех вынуждены бежать и сжигать документы.

Автор:
Светлана Манько