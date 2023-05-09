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Окупанти у Запорізькій області призупинили примусову паспортизацію
Примусова паспортизація на тимчасово окупованій території Запорізької області зупинилася через те, що паспортисти поспіхом змушені тікати та спалювати документи.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, щее кілька тижнів тому примусова видача російських паспортів була головною задачею окупантів на ТОТ.
"Але "щось трапилось" і ситуація змінилася. Наразі населених пунктах поблизу лінії фронту "паспортні столи" закриті, а паспортисти втекли на перших евакуаційних автобусах", - зазначив Федоров.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що колаборанти взагалі думають лише про евакуацію, мародерство та грабіжу
Крім того, з міст, які окупанти вважають тилом, виїхали тільки гастролери з РФ, а міграційна служба змінила локацію.
У деяких з колаборантів паспорти забирають, натомість видають якусь довідку і відправляють в евакуацію.
"Окупанти поставили паспортизацію на паузу. Проте ми розуміємо, що повністю зупинити загарбників може тільки ЗСУ", - підкреслив Федоров.
Нагадаємо, загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Людей вивозять до Кирилівки та Бердянська.
Вивіз буде організовано з населених пунктів Тимошівка, Смирново, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати, Розівка.
Усі вони розташовані в межах 50-70 км від лінії фронту.