Колаборанти у Запорізькій області після оголошення евакуації панікують та шукають спосіб уникнути покарання

Колаборанти після оголошення евакуації на тимчасово окупованій території Запорізької області згадали "жест доброї волі" окупантів в Херсоні і панікують, шукаючи спосіб уникнути покарання.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, наразі колаборанти терміново спалюють документи та шукають інше житло з новими сусідами.

Деякі зрадники готують українську символіку, щоб зустрічати ЗСУ.

"Сподіваються замести злочинні сліди та мріють, що через декілька років наступить строк давності та їх вже не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності", - підкреслив Федоров.

Він наголосив, що все це все марно.

"Найближче майбутнє виглядатиме у них так: слідство - суд - покарання, у т.ч. позбавлення волі та конфіскація", - зауважив Федороі.

Він нагадав, що у кримінальному кодексі за колабораційні злочини не передбачені строки давності.

"Колаборантів будуть переслідувати пожиттєво та будь-де. Точно так, як свого часу переслідували нацистських злочинців", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Людей вивозять до Кирилівки та Бердянська.

Вивіз буде організовано з населених пунктів Тимошівка, Смирново, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати, Розівка.

Усі вони розташовані в межах 50-70 км від лінії фронту.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що під виглядом надуманої "евакуації" з території Запорізької області окупанти готують реальні провокації. Не менш реальною є і гуманітарна катастрофа, спричинена хворою фантазією рашистів.