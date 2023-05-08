Коллаборанты в Запорожской области после объявления эвакуации паникуют и ищут способ избежать наказания

Колобранты после объявления эвакуации на временно оккупированной территории Запорожской области вспомнили "жест доброй воли" оккупантов в Херсоне и паникуют, ища способ избежать наказания.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, коллаборанты срочно сжигают документы и ищут другое жилье с новыми соседями.

Некоторые предатели готовят украинскую символику, чтобы встречать ВСУ.

"Надеются замести преступные следы и мечтают, что через несколько лет наступит срок давности и их уже не смогут привлечь к уголовной ответственности", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что все это бесполезно.

"Ближайшее будущее будет выглядеть у них следующим образом: следствие - суд - наказание, в т.ч. лишение свободы и конфискация", - отметил Федорои.

Он напомнил, что в Уголовном кодексе за коллаборационные преступления не предусмотрены сроки давности.

"Колаборантов будут преследовать пожизненно и где угодно. Точно так, как в свое время преследовали нацистских преступников", - отметил Федоров.

Напомним, захватчики планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населённых пунктов вдоль линии фронта в Запорожской области. Людей вывозят в Кирилловку и Бердянск.

Вывоз будет организован из населенных пунктов Тимошевка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Роды, Лошадиные Раздоры, Розовка.

Все они расположены в пределах 50–70 км от линии фронта.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что под видом надуманной "эвакуации" с территории Запорожской области оккупанты готовят реальные провокации. Не менее реальна и гуманитарная катастрофа, вызванная больной фантазией рашистов.