Під виглядом "евакуації" з окупованих теріторій росіяни готують провокації

Під виглядом надуманої "евакуації" з території Запорізької області окупанти готують реальні провокації. Не менш реальною є і гуманітарна катастрофа, спричинена хворою фантазією рашистів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, в евакуаційних колонах у Токмаку лише третина автобусів з цивільними, в інших притаїлися військові. Людей довозять до Бердянська, а військових везуть далі в бік Маріуполя.

"Окупанти щодня, щогодини, навіть вночі, їздять по вулицях і через гучномовці нагнітають "паніка є". А з нею наростає і гуманітарна криза. Люди масово намагаються придбати ліки та продукти довгого вжитку, проте вже не можуть це зробити. В магазини перестали постачати товар, деякі вже закриті, майже не працюють ринки, не можна купити навіть хліб", - підкреслив Федоров.

Також наразі закриваються лікарні, людей достроково "виписують" на вулицю. Крім того, окупанти лякають обіцянками вимкнути електрику, а з нею і воду, якщо почнеться контрнаступ.

"Схоже на передсмертну агонію, в яку рашисти хочуть загнати всіх довкола", - підкреслив Федоров.

Окупанти обіцяють мешканцям прифронтових територій золоті гори - комфортабельне розміщення на захоплених базах відпочинку Кирилівки та Бердянська. Насправді до узбережжя довозять лише частину евакуйованих - розселяють їх поміж колаборантів та військових. Інших везуть на континентальну Росію.

"Яка доля чекає на людей далі наглядно показує приклад евакуйованих півроку тому з Херсона. Цивільні хочуть повернутися в Україну, грошова подачка від рашистів швидко закінчилась, але людей назад не пускають. Росії потрібні раби і живий щит", - наголосив Федоров.

Зауважимо, загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Людей вивозять до Кирилівки та Бердянська.

Вивіз буде організовано з населених пунктів Тимошівка, Смирново, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати, Розівка.

Усі вони розташовані в межах 50-70 км від лінії фронту.