Под видом "эвакуации" с оккупированных территорий россияне готовят провокации

Под видом надуманной "эвакуации" с территории Запорожской области оккупанты готовят реальные провокации. Не менее реальна и гуманитарная катастрофа, вызванная больной фантазией рашистов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

За его словами, в эвакуационных колоннах в Токмаке только треть автобусов с гражданскими, в других притаились военные. Людей довозят в Бердянск, а военных везут дальше в сторону Мариуполя.

"Оккупанты каждый день, каждый час, даже ночью, ездят по улицам и через громкоговорители нагнетают "паника есть". А с ней нарастает и гуманитарный кризис. Люди массово пытаются приобрести лекарства и продукты долгого потребления, однако уже не могут это сделать. В магазины перестали поставлять товар, некоторые уже закрыты, почти не работают рынки, нельзя купить даже хлеб", – подчеркнул Федоров.

Также закрываются больницы, людей досрочно "выписывают" на улицу. Кроме того, оккупанты пугают обещаниями выключить электричество, а с ним и воду, если начнется контрнаступление.

"Похоже на предсмертную агонию, в которую рашисты хотят загнать всех вокруг", - подчеркнул Федоров.

Оккупанты обещают жителям прифронтовых территорий золотые горы - комфортабельное размещение на захваченных базах отдыха Кирилловки и Бердянска. На самом деле до побережья довозят только часть эвакуированных. Других везут в континентальную Россию.

"Какая судьба ждет людей дальше наглядно показывает пример эвакуированных полгода назад из Херсона. Гражданские хотят вернуться в Украину, денежная подачка от рашистов быстро закончилась, но людей назад не пускают. России нужны рабы и живой щит", - подчеркнул Федоров.

Заметим, что захватчики планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта в Запорожской области. Людей вывозят в Кирилловку и Бердянск.

Вывоз будет организован из населенных пунктов Тимошевка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Роды, Лошадиные Раздоры, Розовка.

Все они расположены в пределах 50–70 км от линии фронта.