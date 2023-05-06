Окупанти оголосили евакуацію із 18 населених пунктів Запорізької області: разом із мирними мешканцями вивозять військових та награбоване

Загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Людей вивозять до Кирилівки та Бердянська.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Протягом останніх двох тижнів ми говоримо про те, що розпочалася евакуація. Вчора ворог оголосив евакуацію з тимчасово окупованої території Запорізької області вже примусово", - зазначив Федоров.

За його словами, з щонайменше 18 населених пунктів оголошена евакуація, і по цих містах почали курсувати білі автобуси, які пропонують жителям виїхати.

"Це носить примусовий характер для дітей. Ворог намагається відібрати дітей із Василівки, Токмака, Молочанська, Енергодара. Ворог каже, що це на кілька тижнів, поки пройде контрнаступ ЗСУ", - підкреслив Федоров.

Він додав, що наразі людей вивозять на територію Бердянська та Кирилівки, де є велика кількість баз відпочинку та готелів..

Крім того, за його інформацією, примусова евакуація проходить і в Мелітополі. Більше того, ворог вивозить обладнання з офісів своїх окупаційних структур.

"В Мелітополі вивозять комп’ютери і палять документи. Зрадники терміново відправляються "у відрядження" в Крим чи в континентальну Росію. Є загроза мародерства – в Крим вже йдуть колони вантажівок ймовірно з награбованим майном", - додав Федоров.

Попередньо, загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч жителів із 18 населених пунктів вздовж лінії фронту.

Як повідомляє Бердянська міська військова адміністрація, сьогодні зранку до міста заїхали евакуаційні автобуси.

За попередніми даними, людей, евакуйованих із інших тимчасово окупованих територій Запорізької області розселили на базах відпочинку на Косі.

"Але ми маємо свідчення, які вказують на те, що ця евакуація цивільних могла бути прикриттям. У Токмаку у батьків вимагали щось на кшталт довіреності на дитину — дітей саджали в окремі автобуси. Жінок та невелику кількість чоловіків — до іншого автобуса. При цьому, з цивільними була лише третина автобусів, а решта — з військовими росіянами", - зазначають в Бердянській міській військовій адміністрації.

Там додають, що мирне населення заїхало до Бердянська, а армію загарбника повезли в бік Маріуполя.

Тому є підстави вважати, що окупанти під прикриттям живого щита вивозили своїх солдатів.

Зауважимо, вчора окупанти оголосили часткову евакуацію мешканців із 18 населених пунктів Запорізької області.

Вивіз буде організовано з населених пунктів Тимошівка, Смирново, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати, Розівка.

Усі вони розташовані в межах 50-70 км від лінії фронту.

Нагадаємо, в тимчасово окупованих районах Запорізької області окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей.