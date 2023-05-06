Оккупанты объявили эвакуацию из 18 населенных пунктов Запорожской области: вместе с мирными жителями вывозят военных и награбленное

Захватчики планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населённых пунктов вдоль линии фронта в Запорожской области. Людей вывозят в Кирилловку и Бердянск.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В последние две недели мы говорим о том, что началась эвакуация. Вчера враг объявил эвакуацию с временно оккупированной территории Запорожской области уже принудительно", - отметил Федоров.

По его словам, из как минимум 18 населенных пунктов объявлена эвакуация, и по этим городам начали курсировать белые автобусы, которые предлагают жителям уехать.

"Это носит принудительный характер для детей. Враг пытается вывезти детей из Васильевки, Токмака, Молочанская, Энергодара. Враг говорит, что это на несколько недель, пока пройдет контрнаступление ВСУ", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что сейчас людей вывозят на территорию Бердянска и Кирилловки, где есть большое количество баз отдыха и гостиниц.

Кроме того, по его информации, принудительная эвакуация идет и в Мелитополе. Более того, враг вывозит оборудование из офисов своих оккупационных структур.

"В Мелитополе вывозят компьютеры и уничтожают документы. Предатели срочно отправляются «в командировку» в Крым или в континентальную Россию . Есть угроза мародерства – в Крым уже идут колонны грузовиков, вероятно, с награбленным имуществом", - добавил Федоров.

Как сообщает Бердянская городская военная администрация, сегодня утром в город въехали эвакуационные автобусы.

По предварительным данным, людей, эвакуированных из других временно оккупированных территорий Запорожской области, расселили на базах отдыха на Косе.

"Но у нас есть свидетельства, указывающие на то, что эта эвакуация гражданских могла быть прикрытием. В Токмаке у родителей требовали что-то вроде доверенности на ребенка — детей сажали в отдельные автобусы. Женщин и небольшое количество мужчин — в другой автобус. При этом, с гражданскими была только треть автобусов, а остальные с военными россиянами", - отмечают в Бердянской городской военной администрации.

Там добавляют, что мирное население заехало в Бердянск, а армию захватчика увезли в сторону Мариуполя.

Поэтому есть основания полагать, что оккупанты под прикрытием живого щита вывозили своих солдат.

Отметим, вчера оккупанты объявили частичную эвакуацию жителей из 18 населенных пунктов Запорожской области.

Вывоз будет организован из населенных пунктов Тимошевка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Роды, Лошадиные Раздоры, Розовка.

Все они расположены в пределах 50–70 км от линии фронта.

Напомним, во временно оккупированных районах Запорожской области оккупационные администрации подготовили планы эвакуации работников и их семей.