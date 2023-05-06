Отец и сын, поддержавшие захватчиков, пытались бежать из Херсона (ВИДЕО)

Служба безопасности задержала еще двух сторонников РФ в результате масштабных контрдиверсионных мер на освобожденной части Херсона. Злоумышленниками оказались местные жители: отец и сын, поддержавшие захватчиков во время временной оккупации региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после освобождения правобережной Херсонщины младший мужчина продолжил поддерживать контакт с российскими военными, сбежавшими на левый берег Днепра.

По данным следствия, он "сливал" оккупантам места базирования и перемещения Сил обороны на территории Белозерского района.

Больше всего врага интересовали локации боевых позиций ствольной артиллерии ВСУ.

Также фигурант информировал захватчиков о последствиях российских воздушных атак на местные объекты критической инфраструктуры, социальные учреждения и жилые дома.

"Разведанные оккупанты использовали для корректировки повторных ракетно-артиллерийских ударов по населенным пунктам Белозерка, Кизомис и Огромное, в том числе с применением управляемых авиабомб", - сообщили в СБУ.

Для коммуникации предатель использовал анонимные мессенджеры, а передачу развединформации осуществлял в виде текстовых и аудиосообщений, а также электронных координат.

При этом отец вражеского корректировщика во время временной оккупации Херсона добровольно согласился на назначение в созданный захватчиками "Министерства сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области".

Находясь на руководящей "должности", он следовал указаниям гауляйтера Сальдо о распространении кремлевского режима на территории региона.

"Установлено, что коллаборант регулярно участвовал в совещаниях под председательством оккупационного "министра" и призвал людей поддержать захватчиков. Кроме того, он заставлял местных аграриев работать в пользу страны-агрессора. В случае отказа - угрожал репрессиями со стороны карательных органов РФ. Понимая неотвратимость" наказание за совершенные преступления, оба фигуранта планировали побег на временно захваченную часть Херсонщины, для этого вели переговоры с оккупантами по проведению "эвакуации", - отмечают правоохранители.

Однако сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили злоумышленников и задержали их.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили вражескому корректировщику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), а его отцу - по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Оккупанты его назначили главой вокзала городской станции, где коллаборант помогал РФ перебрасывать военные эшелоны в Украину.