Оккупанты в Запорожской области приостановили принудительную паспортизацию

Принудительная паспортизация на временно оккупированной территории Запорожской области остановилась из-за того, что паспортисты наспех вынуждены бежать и сжигать документы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, еще несколько недель назад принудительная выдача российских паспортов была главной задачей окупантов.

"Но "что-то случилось" и ситуация изменилась. Сейчас в населенных пунктах вблизи линии фронта "паспортные столы" закрыты, а паспортисты скрылись на первых эвакуационных автобусах", - отметил Федоров.

Он добавил, что коллаборанты вообще думают только об эвакуации, мародерстве и грабеже.

Кроме того, из городов, которые оккупанты считают тылом, выехали только гастролеры из РФ, а миграционная служба сменила локацию.

У некоторых из коллаборантов паспорта забирают, выдают какую-то справку и отправляют в эвакуацию.

"Оккупанты поставили паспортизацию на паузу. Однако мы понимаем, что полностью остановить захватчиков может только ВСУ", - подчеркнул Федоров.

Напомним, оккупанты планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населённых пунктов вдоль линии фронта в Запорожской области. Людей вывозят в Кирилловку и Бердянск.

Вывоз будет организован из населенных пунктов Тимошевка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Роды, Лошадиные Раздоры, Розовка.

Все они расположены в пределах 50–70 км от линии фронта.