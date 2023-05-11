Россияне перестали выплачивать зарплату коллаборантам в Запорожской области

Россияне перестали выплачивать зарплату работникам оккупационных администраций в Запорожской области. В РФ решили не платить средства из-за ситуации на фронте и возможного контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что задолженность по заработной плате в российской "военно-гражданской администрации" временно оккупированных территорий Запорожской области составляет уже от 1 до 2,5 месяцев.

Руководство оккупационных администраций утверждает, что деньги заблокированы в российском казначействе в связи с бюрократическими преградами.

"Однако по информации от нашего подполья блокировка средств происходит на уровне решения в Москве. Россияне решили не платить средства своим "администрациям" ввиду развития ситуации на фронте", - отметили в ЦНС.

Заметим, российские военные начали более тщательно проверять все гражданские авто на блокпостах, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Также принудительная паспортизация на временно оккупированной территории Запорожской области остановилась из-за того, что паспортисты наспех вынуждены бежать и сжигать документы.