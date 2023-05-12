Пригожин хоче дестабілізувати ситуацію на окупованих територіях: "вагнерівці" тероризують цивільне населення

На тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів, скоєних найманцями ПВК "Вагнер". Так звані "міські адміністрації" та російські правоохоронці не можуть вплинути на ситуацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Там зауважують, що "вагнерівці" продовжують тероризувати цивільне населення на ТОТ. Вони викрадають автівки, гвалтують місцевих та влаштовують п’яні дебоші.

"На фоні цього, так звані російської правоохоронці не можуть справитися з найманцями, які їм не підконтрольні. Ні завезена з території РФ прокуратура, ні нацгвардійці не мають впливу на "вагнерівців"", - підкреслюють у ЦНС.

Там додають, що зростання злочинів з боку найманців пов’язана із загостренням конфлікту між власником так званої ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Сергієм Шойгу.

"Пригожин намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах, аби підірвати довіру Кремля до Шойгу", - зауважують в ЦНС.

Нагадаємо, загарбники створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях півдня України.