Для залякування українців росіяни завезли на окуповані території керований криміналітет

Російська окупаційна влада не може добитись покори з боку україських громадян, які перебувають на окупованих територіях, тому для їх залякування завезла туди спеціально підготовлені групи провокаторів, які сформовані здебільшого з осіб, які мають кримінальне минуле.

Окупанти намагаються спровокувати гострі конфлікти у громадських місцях, які переростають у жорстоке побиття українців, незгодних з російським окупаційним режимом, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр наголошує, що після таких бійок окупанти проводять "розслідування" і рішення приймаються виключно на користь проросійських провокаторів. Під час масових бійок, які відбулися у населеному пункті Стрілкове Херсонської області з вини проросійських провокаторів, "слідчі" повідомили про відсутність складу злочину.

За словами чиновниці, РФ не вперше використовує криміналітет у політичних цілях. У 2014-2015 вони вже завозили до України подібний контингерн для розхитування та дестабілізації ситуації, оскільки тоді росіянам простіше реалізовувати свої злочинні наміри.

"Отже, якщо вони завозять своїх злочинців на тимчасово окуповані території, значить не так в них там все просто. Доводиться розхитувати і залякувати для інтеграціі "руського міра"", - резюмувала Маляр.

Раніше Маляр розповідала, що рашисти переселяють значну кількість осіб різних національностей з віддалених регіонів Росії на тимчасово окуповані території України. Таким чином вони намагаються вплинути на зміну етнічного складу населення в захоплених районах.

Окрім цього, російські окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології на тимчасово окупованих територіях України. Найбільша увага приділяється молоді.