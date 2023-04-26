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У Міноборони пояснили, навіщо РФ звозить на окуповані території переселенців з російської глибинки
Рашисти переселяють значну кількість осіб різних національностей з віддалених регіонів Росії на тимчасово окуповані території України. Таким чином вони намагаються вплинути на зміну етнічного складу населення в захоплених районах.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, найбільш активно такі заходи проводяться у Луганській області. Зокрема, туди звозять з Росії представників малозабезпечених верств населення.
"Переселенцям з Росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо", - зазначила вона.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас Маляр наголосила, що місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих які підозрюються в дотриманні проукраїнських позиції, російські окупанти, під різноманітними приводами продовжують депортувати до РФ.
"У такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях", - пояснила вона.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології на тимчасово окупованих територіях України. Найбільша увага приділяється молоді.