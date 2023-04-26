У Міноборони пояснили, навіщо РФ звозить на окуповані території переселенців з російської глибинки

Рашисти переселяють значну кількість осіб різних національностей з віддалених регіонів Росії на тимчасово окуповані території України. Таким чином вони намагаються вплинути на зміну етнічного складу населення в захоплених районах.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, найбільш активно такі заходи проводяться у Луганській області. Зокрема, туди звозять з Росії представників малозабезпечених верств населення.

"Переселенцям з Росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо", - зазначила вона.

Водночас Маляр наголосила, що місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих які підозрюються в дотриманні проукраїнських позиції, російські окупанти, під різноманітними приводами продовжують депортувати до РФ.

"У такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології на тимчасово окупованих територіях України. Найбільша увага приділяється молоді.