У Міноборони розповіли про методи "військово-патріотичного виховання" дітей на окупованих територіях

Російські окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології на тимчасово окупованих територіях України. Найбільша увага приділяється молоді.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, рашисти розпочали потужну пропагандистську кампанію щодо добровільного відправлення школярів з тимчасово окупованих українських територій до спеціально обладнаних таборів у тимчасово окупованому Криму.

"У зазначених таборах передбачається проживання дітей в спартанських умовах та проведення з ними інтенсивних заходів так званого "військово-патріотичного виховання" під керівництвом військовослужбовців Збройних сил РФ", - зазначила вона.

Маляр додала, що російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російська пропаганда створила чергову "методичку", яку намагається видати за українську та поширити серед українських журналістві.