ЗСУ вже почали контрнаступ на Сході, - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що контрнаступ не варто зводити на до якихось активних наступальних дій і конкретних дат. За її словами, це комплекс заходів і на сході уже зараз тривають контрнаступальні дії ЗСУ.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, контрнаступ включає стратегічну мету звільнення всіх українських територій і зупинку ворога. Тому говорити вузько про контрнаступ - це не корректно.

"Важливо розуміти, що не буде такого дня, що ЗСУ скажуть – завтра починаємо контрнаступ. Водночас не треба зводити контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій. Тому що йдеться про стратегічну мету – звільнити всі наші території. По-друге, ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях. Тому говорити вузько про контрнаступ – некоректно", - розповіла вона.

Маляр наголосила, що контрнаступ - це величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Це підготовка людей. Все разом можна називати заходами контрнаступальних дій.

"Вони включають підготовку техніки, людей, резервів, формування певної тактики – плани А,Б, В. Тому що не може бути лише один варіант дій. Подібні рішення ухвалюються за дуже короткий термін, а не за місяць, два", – підкреслила вона.

15 квітня на пресконференції у Вашингтоні прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ розпочнеться найближчим часом.