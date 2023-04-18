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Політика
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"Злив" документів США. Західні чиновники вважають, що витік не вплинув на поле бою в Україні, – CNN

Пентагон, Міноборони США
Пентагон. Фото: Міністерство оборони США

Західні офіційні особи говорять, що документи американської розвідки, які були оприлюднені в мережі, не мали видимого впливу на ситуацію на фронті в Україні. Про це вони сказали в коментарі CNN.

"Ми не помітили жодних змін на полі бою", – висловилися співрозмовники журналістів.

При цьому вони відмовилися коментувати зміст оприлюднених документів.

Нагадаємо, раніше в мережу було "злито" засекречені західні документи. Зокрема, вони стосуються розбудови української армії перед запланованим контрнаступом, однак не обмежилися лише цим.

В Офісі президента України та в українській розвідці заявляли, що ця інформація є фейком Росії. А міністр оборони України Олексій Резніков назвав витік сумішшю правдивої та неправдивої інформації. 

Своєю чергою Міністерство юстиції США розпочало розслідування інциденту. У відомстві зауважили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання. 

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомляла, що Пентагон обмежив доступ до секретних документів, які було "злито".

Автор:
Артем Ющенко