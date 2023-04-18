"Слив" документов США. Западные чиновники считают, что утечка не повлияла на поле боя в Украине, – CNN

Западные официальные лица говорят, что документы американской разведки, обнародованные в сети, не оказали видимого влияния на ситуацию на фронте в Украине. Об этом они сказали в комментарии CNN.

"Мы не заметили никаких изменений на поле боя", – высказались собеседники журналистов.

При этом они отказались комментировать содержание опубликованных документов.

Напомним, ранее в сеть были "слиты" засекреченные западные документы. В частности, они касаются развития украинской армии перед запланированным контрнаступлением, однако не ограничились только этим.

В Офисе президента Украины и в украинской разведке заявляли, что эта информация является фейком России. А министр обороны Украины Алексей Резников назвал утечку смесью правдивой и ложной информации.

СNN писало, что Украина изменила некоторые военные планы из-за "слива" документов. Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал сомнение в достоверности этой информации.

В свою очередь Министерство юстиции США начало расследование утечки. В ведомстве отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Пентагон ограничил доступ к секретным документам, которые были "слиты".