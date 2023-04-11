Данилов ответил, действительно ли Украина изменила военные планы из-за "слива" документов США

В Совете национальной безопасности и обороны сомневаются в достоверности информации о том, что Украина изменила военные планы из-за "слива" секретных документов США, о чем ранее сообщал телеканал CNN.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Tagesschau.

"Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории крайне ограничено. И я не думаю, что информатор, который был на связи с CNN, имел к этому какое-либо отношение", - отметил он.

Данилов заверил, что Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, но "данные о проведении тех или иных операций – это совершенно секретная информация".

"Если кто-то думает, что он ее имеет, могу только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли ее взять", - добавил он.

Также секретарь СНБО заявил, что решение о контрнаступлении украинских военных будет принято "в последний момент".

Ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки секретных документов, в которых может содержаться информация о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что Украина уже изменила некоторые военные планы из-за "слива" документов.