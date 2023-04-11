Данілов відповів, чи справді Україна змінила військові плани через "злив" документів США

У Раді національної безпеки та оборони сумніваються у достовірності інформації про те, що Україна змінила військові плани через "злив" секретних документів США, про що раніше повідомляв телеканал CNN.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише Tagesschau.

"Я не знаю, з ким говорив CNN. У будь-якому випадку можу сказати, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що інформатор, який був на зв'язку із CNN, мав до цього якесь відношення", - зазначив він.

Данілов запевнив, що Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща, але "дані про проведення тих чи інших операцій - це абсолютно секретна інформація".

"Якщо хтось думає, що він її має, можу тільки привітати. Але я не знаю, звідки вони могли її взяти", - додав він.

Також секретар РНБО заявив, що рішення про контрнаступ українських військових буде ухвалене "в останній момент".

Раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку секретних документів, у яких може міститися інформація про підготовку Збройних сил України до контрнаступу.

Телеканал CNN з посиланням на джерело повідомляв, що Україна вже змінила деякі військові плани через витік.