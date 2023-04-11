В США сомневаются, что украинское контрнаступление будет успешным

Затруднения Украины в сосредоточении войск, боеприпасов и оборудования могут привести к тому, что ее военные не достигнут начальных целей Киева. Весеннее контрнаступление, направленное на возвращение оккупированных Россией территорий этой весной может не принести тех результатов, которые от него ожидают.

Об этом говорится в оценке американской разведки, содержащихся в попавших в сеть секретных документах, сообщает The Washington Post.

Документ находился под грифом "совершенно секретно" и содержал информацию о значительных дефицитах формирования сил украинской армии и вероятности того, что такая операция приведет лишь к незначительным территориальным достижениям.

Эта информация значительно отличается от публичных заявлений администрации Байдена о жизнеспособности украинской армии и может повлиять на то, что Соединенные Штаты и НАТО приложат больше усилий для урегулирования конфликта путем переговоров.

Документ, в котором прогнозируется лишь скромный успех будущего контрнаступления Украины, указывает на то, что стратегия Киева сосредоточена на возвращении спорных территорий на востоке, одновременно продвигаясь на юг в попытке разрезать сухопутный мост России в Крым, полуостров, который Москва незаконно аннексировала в 2014 году и сейчас использует в качестве маршрута поставки для своих сил внутри Украины.

Ссылаясь на документ издания, сообщает, что мощность укрепленной российской обороны в сочетании с постоянными украинскими недостатками в подготовке и поставке боеприпасов, вероятно, усложнят прогресс и увеличат потери во время наступления.

Спикер Пентагона Крис Мигер отказался комментировать правдивость материалов. Он заявил, что официальные лица принимают активные меры, чтобы определить объем, масштаб и влияние утечки.

Сообщается, что в США заявили, что перспективы скромного результата весеннего наступления были также подкреплены секретной оценкой Национального совета разведки. Она показала, что Украина вряд ли сможет отвоевать столько территории, сколько Киев "отразил" прошлой осенью во время потрясающих прорывов Украины на востоке и юге.

Украина уже изменила некоторые военные планы из-за утечки, сообщил источник, близкий к Владимиру Зеленскому. Пентагон вынужден принять меры по усилению контроля за потоком документов, которые обычно доступны сотням людей в правительстве.

Напомним, Министерство юстиции США начинает расследование утечки секретных документов, в которых может содержаться информация о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.