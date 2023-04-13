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Политика
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Утечка секретной информации. Пентагон ограничил доступ к "слитым" документам, – Белый дом

Карин Жан-Пьер
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: скриншот / Twitter чиновницы

Министерство обороны США ограничило доступ к секретным документам, которые были "слиты" в сеть. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что США изучают последствия раскрытия информации и пытаются смягчить влияние публикации документов на американскую национальную безопасность, а также на союзников и партнеров страны.

"Министерство обороны заявило, что они приняли меры для дальнейшего ограничения доступа к конфиденциальной информации [...] Продолжается следствие. Министерство обороны приняло меры, чтобы ограничить доступ к этим документам, и я точно не хочу опережать то, что сейчас происходит", – высказалась Жан-Пьер.

Напомним, ранее The New York Times сообщила, что в сеть были "слиты" засекреченные западные документы. В частности, они касаются развития украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

В Офисе президента Украины и украинской разведке заявляли, что эта информация является фейком России. А министр обороны Украины Алексей Резников назвал утечку смесью правдивой и ложной информации.

Министерство юстиции США приступило к расследованию инцидента. В ведомстве отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Штаты будут расследовать утечку до тех пор, пока не будет найден источник.

Автор:
Артем Ющенко