Витік секретної інформації. Пентагон обмежив доступ до "злитих" документів, – Білий дім

Міністерство оборони США обмежило доступ до секретних документів, які було "злито" в мережу. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що США вивчають наслідки розкриття інформації й намагаються пом'якшити вплив публікації цих документів на американську національну безпеку, а також на союзників та партнерів країни.

"Міністерство оборони заявило, що вони вжили заходів для подальшого обмеження доступу до конфіденційної інформації [...] Триває слідство. Міністерство оборони вжило заходів, щоб обмежити доступ до цих документів, і я точно не хочу випереджати те, що зараз відбувається", – висловилася Жан-П'єр.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомила, що в мережу було "злито" засекречені західні документи. Зокрема, вони стосуються розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.

В Офісі президента України та в українській розвідці заявляли, що ця інформація є фейком Росії. А міністр оборони України Олексій Резніков назвав витік сумішшю правдивої та неправдивої інформації.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування інциденту. У відомстві зауважили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.

Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Штати розслідуватимуть витік, доки не буде знайдено джерело.