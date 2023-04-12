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"Перевернемо кожен камінь": у Пентагоні обіцяють знайти джерело витоку секретних документів
США розслідуватимуть нещодавній витік секретних документів, доки не буде знайдено джерело. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає The Guardian.
"Ми продовжимо розслідування і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку і його масштаби", – висловився Остін.
Як зазначають журналісти, наразі слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа чи група могла мати можливість і мотивацію оприлюднити звіти розвідки. Ці витоки можуть стати найбільш руйнівним оприлюдненням урядової інформації США з моменту публікації тисяч документів на сайті WikiLeaks у 2013 році.
"Частина найбільш конфіденційної інформації нібито стосується військового потенціалу та недоліків України, а в одному документі згадується невелика кількість західних сил спеціального призначення в країні", – пише The Guardian.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше The New York Times повідомила, що в мережу було злито засекречені західні військові документи щодо війни в Україні. Зокрема, вони стосуються розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. В Офісі президента України та в українській розвідці заявляли, що ця інформація є фейком Росії.
Своєю чергою Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку секретних документів. У відомстві зауважили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.