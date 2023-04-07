"Це фотошоп": у Зеленського відреагували на злив в мережу секретних документів США

В Офісі президента вважають, що матеріали США щодо українського контрнаступу, які потрапили в інтернет, є підробкою Росії.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав в Twitter.

"З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів - це фотошоп та "віртуальні псевдозливи", - написав він.

Подоляк зазначив, що підробка – це спроба зірвати український контрнаступ, але справжні плани росіяни незабаром побачать на полі бою.

Раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter. Аналітики кажуть, що документи, схоже, були змінені в певних частинах у порівнянні з їхнім оригінальним форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військових. Ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.