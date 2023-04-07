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"Це фотошоп": у Зеленського відреагували на злив в мережу секретних документів США
В Офісі президента вважають, що матеріали США щодо українського контрнаступу, які потрапили в інтернет, є підробкою Росії.
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав в Twitter.
"З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів - це фотошоп та "віртуальні псевдозливи", - написав він.
Подоляк зазначив, що підробка – це спроба зірвати український контрнаступ, але справжні плани росіяни незабаром побачать на полі бою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter. Аналітики кажуть, що документи, схоже, були змінені в певних частинах у порівнянні з їхнім оригінальним форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військових. Ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.