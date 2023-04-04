ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

"Чистий блеф". Секретар РНБО відреагував на заяви Росії про передачу Білорусі "Іскандерів"

"Чистий блеф". Секретар РНБО відреагував на заяви Росії про передачу Білорусі "Іскандерів"
Секретар РНБО Олексій Данілов.

Заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито передачу Білорусі комплексів "Іскандер-М", які можуть нести ядерні заряди, є блефом. 

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає "Укрінформ".

"Що стосується ядерної зброї - чистий блеф російської федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів", - зазначив він.

За його словами, у Росії хочуть вийти на переговори і "роблять усе можливе і неможливе" для цього, вдаючись у тому числі і до ядерного шантажу.

"Якщо Росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони РФ "Іскандер-М", я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, Шойгу 4 квітня заявив, що Росія нібито передала Білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М", який здатний завдавати тактичні ядерні удари.

Про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня

Автор:
Ніна Комащенко