"Чистий блеф". Секретар РНБО відреагував на заяви Росії про передачу Білорусі "Іскандерів"

Заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито передачу Білорусі комплексів "Іскандер-М", які можуть нести ядерні заряди, є блефом.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає "Укрінформ".

"Що стосується ядерної зброї - чистий блеф російської федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів", - зазначив він.

За його словами, у Росії хочуть вийти на переговори і "роблять усе можливе і неможливе" для цього, вдаючись у тому числі і до ядерного шантажу.

"Якщо Росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони РФ "Іскандер-М", я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, Шойгу 4 квітня заявив, що Росія нібито передала Білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М", який здатний завдавати тактичні ядерні удари.

Про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня