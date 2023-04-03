Росія досі залякує ядерною зброєю в Білорусі

Росія перемістить тактичну ядерну зброю впритул до західних кордонів Білорусі, розмістивши її на порозі НАТО, заявив 2 квітня російський посол у Мінську Борис Гризлов.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що це призведе до подальшої ескалації протистояння Москви із Заходом.

"(Зброя) буде переміщена до західного кордону нашої союзної держави і збільшить можливості забезпечення безпеки. Це буде зроблено, незважаючи на шум в Європі і США", - заявив Борис Гризлов в інтерв'ю білоруському державному телебаченню.

Гризлов не уточнив, де буде розміщена зброя, але підтвердив, що сховище буде завершено, як і наказав Володимир Путін, до 1 липня, а потім переміщено на захід Білорусі.

Нагадаємо, заступниця генсека ООН Ідзуми Накаміцу вважає, що сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен деескалювати напруженість, вважає.

Про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня