В ООН побоюються застосування ядерної зброї

Сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен деескалювати напруженість, вважає заступниця гесека ООН.

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на слова заступниці генерального секретаря ООН Ідзуми Накаміцу під час засідання Ради безпеки.

"Ризик застосування ядерної зброї зараз вищий, чим на піку Холодної війни... Я хочу повторити: держави мають уникати будь-яких дій, які призводять до ескалації. Задля безпеки всіх нас я закликаю РФ, США та ООН поговорити про повернення до нового договору про ядерну зброю", - заявила Накаміцу.

Заступниця генсека ООН закликала усі держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї виконувати зобов'язання й докласти зусиль, аби знизити ядерний ризик.

Нагадаємо, президент США Джо Байден стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Президент РФ Володимир Путін заявив про такі плани 25 березня.