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Політика
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Зеленський пояснив, для чого Путін розміщує ядерну зброю в Білорусі

Путин, Росія
Путін чекав від Китаю військову допомогу. Фото: Pixabay

Президент України вважає, що російський диктатор не отримав належних гарантій від Китаю.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Associated Press.

Видання зазначає, що минулого тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Росію, піднявши перспективу того, що Пекін може бути готовий надати Москві зброю і боєприпаси. Але візит завершився без будь-яких важливих оголошень. Через кілька днів Володимир Путін оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Зеленський припустив, що цей крок Путіна має на меті відволікти увагу від відсутності гарантій, які він отримав від Китаю.

"Що це означає? Це означає, що візит не був добрим для Росії", - припустив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше китайський лідер заявив про наміри після відвідання Москви провести онлайн-переговори із Володимиром Зеленським

Китай виступає проти розміщення російської ядерної зброї  у Білорусі та вважає, що слід знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх.