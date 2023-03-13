Вперше з початку війни: Сі Цзіньпін планує переговори з Зеленським

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив відіграти певну роль у посередництві щодо припинення війни в Україні і планує провести онлайн переговори з президентом України Володимиром Зеленським після того як відвідає Москву.

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Це буде перша розмова Сі із Зеленським з початку війни. При цьому лідер Китаю неодноразово спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє The Wall Street Journal.

Якщо ця розмова відбудеться, то вона стане спробою Пекіна зіграти роль миротворця в Україні. Як зазначає видання, досягнення прориву в переговорах в Україні було б важким завданням, оскільки і Україна і РФ вважають, що надто багато ще належить розіграти на полі бою.

Минулого місяця Китай уже намагався проявити себе як миротворця, закликавши до припинення вогню та представивши свій власний мирний план з 12 пунктів. Також там застерігали Москву від ескалації конфлікту та використання ядерної зброї.

Попри те, що в Китаї утрималися від засудження РФ через напад і продовжує з нею торгівлю, йому вигідно припинення конфлікту. Ця війна змушує Пекін балансувати на тонкій грані між партнерством з Росією та дружбою з США.

Поїздка до Росії стане для Сі Цзіньпіну першою після його переобранняна на безпрецедентний третій термін на посаду глави держави Китаю.

Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації" включно з повідомленнями, співзвучними з позицією Росії щодо України. Разом з тим, китайська влада поширює і російські наративи про вторгнення в Україну, намагаючись опосередковано виправдати дії Кремля.