У Китаї прогнозують, що війна в Україні завершиться влітку, - ЗМІ

У Китаї вважають, що війна РФ проти України закінчиться влітку 2023 року, тому й представили свій "мирний" план.

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Про це пише японське видання Nikkei.

У ЗМІ вважають, що за несподіваною "мирною пропозицією" від Китаю, ймовірно, стоїть прогноз китайських експертів про те, що війна закінчиться влітку цього року. Про це сказано у звіті, який випустив провідний аналітичний центр в Пекіні, контрольований Компартією КНР.

У звіті йдеться, нібито перевага буде на боці держави-агресора. Журналісти припускають, що такий висновок може бути перекрученим, щоб догодити керівництву Китаю, яке підтримує тісні зв'язки з Москвою.

Основною причиною завершення війни китайські експерти називають виснаження як російської, так і української економік. Нібито країни будуть занадто виснажені, щоб продовжувати війну восени.

Nikkei пише, що Пекін розробив "мирну" пропозицію задля досягнення трьох цілей, включаючи відновлення відносин з Європою. Крім того, Китай нібито хоче підтримувати дружні відносини з Україною. Але головна мета КНР - відігравати провідну роль у досягненні припинення вогню, - припускає японське видання.

Відзначається, що якщо Китаю не вдасться стати миротворцем, наслідки підірвуть авторитет і престиж Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай оприлюднив свою "формулу миру". У ній йдеться, що діалог і переговори є єдиними життєздатними шляхами вирішення конфлікту. Документ не містить конкретних пропозицій щодо шляхів припинення війни, а складається лише із загальних фраз, закликів та побажань.

Світова спільнота відреагувала на пропозиції Китаю. Від Євросоюзу ідею Китаю прокоментувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка заявила, що Китай переслідує не мирний план, а свої цілі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Пекін не має великої довіри як посередник.

Президент Володимир Зеленський вважає позитивним кроком оприлюднення Китаєм бажаних ним принципів завершення російсько-української війни, хоча й не погоджується з деякими з них.