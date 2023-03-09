- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Китае прогнозируют, что война в Украине завершится летом, - СМИ
В Китае считают, что война РФ против Украины закончится летом 2023 года, поэтому и представили свой "мирный" план.
Об этом пишет японское издание Nikkei.
В СМИ считают, что за неожиданным "мирным предложением" от Китая, вероятно, стоит прогноз китайских экспертов о том, что война закончится летом этого года. Об этом говорится в отчете, который выпустил ведущий аналитический центр в Пекине, контролируемый Компартией КНР.
В отчете говорится, что преимущество будет на стороне государства-агрессора. Журналисты предполагают, что такой вывод может быть сделан, чтобы угодить руководству Китая, которое поддерживает тесные связи с Москвой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Основной причиной завершения войны китайские эксперты называют истощение как российской, так и украинской экономики. Якобы страны будут слишком измотаны, чтобы продолжать войну осенью.
Nikkei пишет, что Пекин разработал "мирное" предложение для достижения трех целей, включая возобновление отношений с Европой. Кроме того, Китай якобы хочет поддерживать дружеские отношения с Украиной. Но главная цель КНР – играть ведущую роль в достижении прекращения огня, – предполагает японское издание.
Отмечается, что если Китаю не удастся стать миротворцем, то последствия подорвут авторитет и престиж Си Цзиньпина.
Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай обнародовал свою "формулу мира". В ней говорится, что диалог и переговоры являются единственными жизнеспособными путями разрешения конфликта. Документ не содержит конкретных предложений по путям прекращения войны, а состоит только из общих фраз, призывов и пожеланий.
Мировое сообщество отреагировало на предложения Китая. От Евросоюза идею Китая прокомментировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Китай преследует не мирный план, а свои цели. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у Пекина нет большого доверия в качестве посредника.
Президент Владимир Зеленский считает положительным шагом обнародование Китаем желаемых им принципов завершения российско-украинской войны, хотя и не согласен с некоторыми из них.