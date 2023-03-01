В ISW рассказали, как Кремль использует визит Лукашенко в Китай

Страна-агрессор РФ может использовать визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай для достижения нескольких своих задач, среди которых создание схем для обхода санкций, а также распространение кремлевской пропаганды.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что целью визита Лукашенко может быть продвижение нарратива о том, что Россия готова к мирным переговорам.

Аналитики обратили внимание на заявление Лукашенко во время официального визита в Китай о том, что Россия готова сделать шаги к мирному урегулированию и есть уникальная возможность прекратить войну в Украине до того, как Россия поставит свою экономику на более крепкую военную основу.

Лукашенко также обвинил Запад и США в том, что они принудили украинских чиновников отказаться от переговоров с Россией.

"Кремль и Лукашенко, вероятно, воспользуются публикацией Китаем мирного плана из 12 пунктов, чтобы возобновить существующую российскую информационную операцию, которую Кремль использовал в декабре 2022 года, чтобы заставить Украину вести переговоры на российских условиях и, вероятно, способствовала задержке предоставления Западом танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений", - отмечают аналитики ISW.

По их мнению, Кремль может возобновить переговорную информационную операцию с тем, чтобы снизить эффективность будущих украинских контрнаступлений путем задержки оказания необходимой западной помощи.

Кроме того, во время визита в Китай Лукашенко может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций, считают аналитики.

В ходе трехдневного визита Лукашенко, в частности, подпишет большой пакет соглашений о развитии совместных проектов о торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном сотрудничестве и политическом сотрудничестве с Китаем.

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусская оборонная промышленность может производить оружие, поскольку Беларусь имеет доступ к микроэлектронике, оптике и другим комплектующим, импортированным из других государств. Беларусь снабжала России артиллерийскими боеприпасами из белорусских складов для поддержки операций в Украине.

В США заявляли, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления России летального оборудования. Поэтому аналитики ISW не исключают, что Китай может тайно переправлять оборудование в Россию через Белорусь.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь России и Китаю в уклонении от санкций на фоне сообщений о том, что Китай серьезно рассматривает возможность отправки России летального оружия.

Как сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс, власти Китая рассматривают возможность предоставления стране-агрессору РФ летального оружия. Но окончательное решение Пекин еще не принял.