ЕС продлил действие санкций против Беларуси

Совет Европейского союза принял решение продлить еще на год до 28 февраля 2024 года ограничительные меры, введенные в связи с репрессиями в Беларуси и поддержкой тамошним режимом войны против Украины.

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Как говорится в сообщении Совета ЕС, решение было принято на основе ежегодного обзора и с учетом сохраняющейся серьезности внутренней ситуации в стране и продолжающейся причастности Беларуси к российской агрессии против Украины.

"С августа 2020 года ЕС последовательно вводил санкции против тех, кто несет ответственность за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Беларуси, а также в контексте участия Беларуси в войне России против Украины, тем самым сигнализируя ответственным политическим и экономическим субъектам, что их действия и поддержка режима и РФ дорого обошлись", - сказано в нем.

Санкции состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов лиц, включенных в соответствующий список. В настоящее время это 195 человек, включая Александра Лукашенко. Также предусмотрено замораживание активов 34 организаций. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства этим лицам прямо или косвенно.

Беларусь также остается под действием адресных экономических санкций, включая ограничения, касающиеся финансовой и торговой сфер, товаров двойного назначения, технологий и телекоммуникаций, энергетики, транспорта и других сфер.

"ЕС самым решительным образом осуждает участие Беларуси в неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины. Более того, ЕС полон решимости исправить ситуацию с правами человека в стране и продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе посредством поддержки гражданского общества и независимых СМИ", - подчеркивается в сообщении.

Отметим при этом, что Беларусь пока прямо не вступила в войну против Украины, хотя и предоставляет России свою территорию и военные объекты для этой цели. Лукашенко заявил 16 февраля, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины, но при этом "готовится", чтобы против нее не была совершена агрессия. При этом ранее Лукашенко открыто заявлял о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора.