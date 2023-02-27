Секретарь СНБО ответил, почему до сих пор не разорваны дипломатические отношения с Беларусью

Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью, чтобы не провоцировать режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Человек, который на сегодняшний день имеет на территории Беларуси определенные полномочия, он так считает, он контролирует всю ситуацию. Вы хотите, чтобы мы на сегодняшний день провоцировали ситуацию в отношении определенных процессов на территории Беларуси? Я так не считаю", - отметил он в ответ на вопрос, почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью.

Данилов подчеркнул, что Киев делает все возможное, чтобы с территории Беларуси не были отданы приказы именно белорусскому войску вторгаться на территорию Украины.

"Мы на каждой ставке имеем доклад Верховного главнокомандующего относительно ситуации, которая происходит на украинско-белорусской границе. Там на сегодняшний день находятся порядка 10 тысяч военных Российской Федерации, которые учатся на тех полигонах, которые есть на территории Беларуси. Они им предоставляют такую возможность. Но еще раз подчеркну, что у нас никакого желания нет, чтобы Беларусь и белорусское войско вступало (в войну, - ред.) совместно с россиянами на стороне России", – добавил он.

Напомним, Лукашенко поддержал своего российского коллегу Владимира Путина в его войне с Украиной, в частности, позволив ему вторгнуться с территории Беларуси и позволив России обучать мобилизированных россиян в Беларуси.

Лукашенко заявил 16 февраля о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины. Кроме того, он убеждал, что мобилизацию в Беларуси "не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять", но добавил, что "к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия".

Ранее Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.