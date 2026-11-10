Дефицит больше ожидаемого: ЕС срочно готовит новый кредит для Украины на €45 млрд

Еврокомиссия признала, что дефицит финансирования Украины на 2027 год выше ожидаемого и работает над кредитом на 45 млрд евро в дополнение к 90 млрд.

Как пишет Dilo, об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает Европейская правда.

Дополнительные 45 млрд евро для Украины

Еврокомиссия прорабатывает возможности предоставления Украине дополнительных 45 млрд евро в 2027 году по кредитной схеме, аналогичной Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.

"Мы работаем над покрытием дефицита финансирования Украины, который оказался больше, чем ожидалось. Это дополнительные 70 млрд евро, из которых ЕС имел бы целью покрыть около двух третей, то есть, если быть точным – еще 45 млрд евро. Но сейчас мы работаем над вариантами, которые впоследствии представим государствам-членам", – отметил Домс.

Он подчеркнул, что общие заимствования, обеспеченные замороженными российскими активами, являются одним из вариантов, которые Европейская комиссия «в настоящее время оценивает и прорабатывает».

Удастся найти достаточно средств для 45 млрд евро заемных средств, Домбровскис оценил с осторожным оптимизмом.

"Мы сейчас работаем над этим, но я бы сказал, что я настроен с осторожным оптимизмом по поводу того, что нам удастся найти решение и обеспечить это дополнительное финансирование в размере 45 млрд евро – более того, что уже предусмотрено", – подчеркнул еврокомиссар.

Украина просит у ЕС деньги

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.

В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026-2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.

Напомним, в Брюсселе отказались удовлетворять запрос Украины на дополнительную финансовую поддержку в этом году, пока Киев не введет обещанные реформы.

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Европейская комиссия хочет до конца года выработать решение, как закрыть бюджетную дыру Украины в 70 миллиардов евро на следующий год.