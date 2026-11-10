Дефіцит більший за очікуваний: ЄС терміново готує новий кредит для України на €45 млрд

Єврокомісія визнала, що дефіцит фінансування України на 2027 рік вищий за очікуваний, і працює над кредитом на 45 млрд євро на додачу до 90 млрд.

Як пише Dilo, про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Європейська правда.

Додаткові 45 млрд євро для України

Єврокомісія опрацьовує можливості надання Україні додаткових 45 млрд євро у 2027 році за кредитною схемою, аналогічною Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.

"Ми працюємо над покриттям дефіциту фінансування України, який виявився більшим, ніж очікувалося. Це додаткові 70 млрд євро, з яких ЄС мав би на меті покрити близько двох третин, тобто, якщо бути точним – ще 45 млрд євро. Але наразі ми працюємо над варіантами, які згодом представимо державам-членам", – зазначив Домбровскіс.

Він підкреслив, що спільні запозичення, забезпечені замороженими російськими активами, є одним із варіантів, які Європейська комісія «наразі оцінює та опрацьовує».

Чи вдасться знайти достатньо коштів для 45 млрд євро позикових коштів, Домбровскіс оцінив з обережним оптимізмом.

"Ми наразі працюємо над цим, але я б сказав, що я налаштований з обережним оптимізмом щодо того, що нам вдасться знайти рішення та забезпечити це додаткове фінансування у розмірі 45 млрд євро – понад те, що вже передбачено", – наголосив єврокомісар.

Україна просить у ЄС гроші

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Нагадаємо, у Брюсселі відмовилися задовольняти запит України на додаткову фінансову підтримку цього року, поки Київ не запровадить обіцяні реформи.

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Європейська комісія хоче до кінця року виробити рішення, як закрити бюджетну діру України у 70 мільярдів євро на наступний рік.