RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Готівковий курс:

USD

46,36

46,15

EUR

51,91

51,66

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Дефіцит більший за очікуваний: ЄС терміново готує новий кредит для України на €45 млрд

Єврокомісія
ЄС може надати Україні новий кредит на 45 млрд євро на додачу до 90 млрд / Depositphotos

Єврокомісія визнала, що дефіцит фінансування України на 2027 рік вищий за очікуваний, і працює над кредитом на 45 млрд євро на додачу до 90 млрд.

Як пише Dilo, про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Європейська правда.

Додаткові 45 млрд євро для України

Єврокомісія опрацьовує можливості надання Україні додаткових 45 млрд євро у 2027 році за кредитною схемою, аналогічною Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.

"Ми працюємо над покриттям дефіциту фінансування України, який виявився більшим, ніж очікувалося. Це додаткові 70 млрд євро, з яких ЄС мав би на меті покрити близько двох третин, тобто, якщо бути точним – ще 45 млрд євро. Але наразі ми працюємо над варіантами, які згодом представимо державам-членам", – зазначив Домбровскіс.

Він підкреслив, що спільні запозичення, забезпечені замороженими російськими активами, є одним із варіантів, які Європейська комісія «наразі оцінює та опрацьовує».

Чи вдасться знайти достатньо коштів для 45 млрд євро позикових коштів, Домбровскіс оцінив з обережним оптимізмом.

"Ми наразі працюємо над цим, але я б сказав, що я налаштований з обережним оптимізмом щодо того, що нам вдасться знайти рішення та забезпечити це додаткове фінансування у розмірі 45 млрд євро – понад те, що вже передбачено", – наголосив єврокомісар.

Україна просить у ЄС гроші

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Нагадаємо, у Брюсселі відмовилися задовольняти запит України на додаткову фінансову підтримку цього року, поки Київ не запровадить обіцяні реформи. 

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Європейська комісія хоче до кінця року виробити рішення, як закрити бюджетну діру України у 70 мільярдів євро на наступний рік.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності