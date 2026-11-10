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Популярная сеть ресторанов сообщила о закрытии и обвинила бывшего бренд-шефа в копировании бренда

Salateira
Сеть ресторанов Salateira в Киеве прекратила работу

Украинская сеть ресторанов быстрого питания Salateira приостановила работу. На месте заведения в киевском ТРЦ River Mall уже работает ресторан под названием Salaterra.

Как пишет Dilo, об этом в соцсети Threads сообщила совладелица компании Ирина Добруцкая.

Она прокомментировала сообщение в Threads Анны Цисельской, опубликовавшей фото нового заведения Salaterra в River Mall, восприняв его за обновленную Salateira.

Фото 2 — Популярная сеть ресторанов сообщила о закрытии и обвинила бывшего бренд-шефа в копировании бренда
Заведение Salaterra. Фото: threads/@anna.tsiselska

В комментариях к сообщению Добруцкая пояснила, что Salaterra не имеет отношения к Salateira. По ее словам, его открыл бывший бренд-шеф "Salateira" вместе с владельцами торгового центра.

"Сеть Salateira прекратила свою деятельность. А это наш бренд шеф, работавший у нас много лет, решил с владельцами River Mall не отдавать нам наше оборудование и открыть копию. Как-то так", – заявила она.

Проект Salateira полностью прекратил свою деятельность

Проект Salateira полностью прекратил свою деятельность, сообщил Forbes Евгений Рубан, являвшийся совладельцем сети с 2011 по 2016 годы. Выход из бизнеса подтвердил и соучредитель сети Александр Савилов.

Официальный сайт компании не работает. Еще в июне 2026 года Salateira имела 12 собственных ресторанов в Киеве и планировала расширяться на запад Украины по франшизе.

О проблемах Salateira стало известно еще летом. Соучредитель сети Александр Савилов в интервью Forbes рассказывал, что из-за рекордного количества длительных воздушных тревог выручка заведений в торговых центрах упала на 45% по сравнению с довоенным уровнем, а маржинальность сократилась вдвое. По его словам, каждый час простоя во время тревоги стоил заведению от 10 до 30 тысяч гривен. Тогда Савилов говорил о поиске новых партнеров и обновлении бренда.

Salateira была основана в 2011 году. Первый ресторан сети открылся в декабре того же года в киевском ТРЦ Sky Mall.

В 2016 году Salateira открыла ресторан в Дубае и первое франчайзинговое заведение в Минске, а в сентябре 2017-го вышла на рынок Испании, открыв ресторан в Аликанте. Проект в Дубае был закрыт в начале 2018-го, поскольку он не достиг безубыточности. В марте 2022 года сеть прекратила работу франчайзинговых ресторанов в Беларуси.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Салатейра" по состоянию на конец октября не находилось в процессе прекращения. В сентябре у компании сменился директор, а в сентябре-октябре в судебном реестре появились определения по нескольким хозяйственным делам с ее участием.

Финансовые показатели юрлица сети ухудшались за последние годы. Выручка ООО «Салатейра» сократилась с 287,8 млн грн в 2023 году до почти 226 млн грн в 2024-м и 193,6 млн грн в 2025-м, свидетельствуют данные YouControl. За два года падения – более 30%.

За первое полугодие 2026 года ООО получило 78,7 млн грн выручки – почти на 26% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Напомним, за сентябрь и октябрь 2026 года в Киеве закрылись или приостановили работу более 20 ресторанов. Владельцы заведений оказались перед рядом критических вызовов: стремительное падение платежеспособного спроса, падение посещаемости, расходы на энергооборудование и топливо

Автор:
Светлана Манько

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