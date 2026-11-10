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Популярна мережа ресторанів повідомила про закриття і звинуватила колишнього бренд-шефа в копіюванні бренду

Salateira
Мережа ресторанів Salateira у Києві припинила роботу

Українська мережа ресторанів швидкого харчування Salateira припинила роботу. На місці закладу в київському ТРЦ River Mall вже працює ресторан під назвою Salaterra. 

Як пише Dilo, про це в соцмережі Threads повідомила співвласниця компанії Ірина Добруцька.

Вона прокоментувала допис в Threads Анни Цісельської, яка опублікувала фото нового закладу Salaterra в River Mall, сприйнявши його за оновлену Salateira.

Фото 2 — Популярна мережа ресторанів повідомила про закриття і звинуватила колишнього бренд-шефа в копіюванні бренду
Заклад Salaterra. Фото: threads/@anna.tsiselska

У коментарях до допису Добруцька пояснила, що Salaterra не має стосунку до Salateira. За її словами, його відкрив колишній бренд-шеф Salateira разом із власниками торгового центру.

"Мережа Salateira припинила свою діяльність. А це наш бренд шеф, який працював у нас багато років вирішив з власниками River Mall не віддавати нам наше обладнання і відкрити копію. Якось так", – заявила вона.

Проєкт Salateira повністю припинив свою діяльність

Проєкт Salateira повністю припинив свою діяльність, повідомив Forbes Євген Рубан, який був співвласником мережі з 2011 по 2016 роки. Вихід із бізнесу підтвердив і співзасновник мережі Олександр Савілов.

Офіційний сайт компанії не працює. Ще у червні 2026-го Salateira мала 12 власних ресторанів у Києві й планувала розширюватися на захід України за франшизою.

Про проблеми Salateira стало відомо ще влітку. Співзасновник мережі Олександр Савілов в інтерв'ю Forbes розповідав, що через рекордну кількість тривалих повітряних тривог виторг закладів у торгових центрах упав на 45% порівняно з довоєнним рівнем, а маржинальність скоротилася вдвічі. За його словами, кожна година простою під час тривоги коштувала закладу від 10 до 30 тисяч гривень. Тоді Савілов говорив про пошук нових партнерів і оновлення бренду.

Salateira заснували у 2011 році. Перший ресторан мережі відкрився в грудні того ж року в київському ТРЦ Sky Mall. 

 У 2016-му Salateira відкрила ресторан у Дубаї та перший франчайзинговий заклад у Мінську, а у вересні 2017-го вийшла на ринок Іспанії, відкривши ресторан в Аліканте. Проєкт у Дубаї закрили на початку 2018-го, оскільки він не досяг беззбитковості. У березні 2022-го мережа припинила роботу франчайзингових ресторанів у Білорусі.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Салатейра" станом на кінець жовтня не перебувала в процесі припинення. У вересні в компанії змінився директор, а у вересні–жовтні в судовому реєстрі з'явилися ухвали в кількох господарських справах за її участю.

Фінансові показники юрособи мережі погіршувалися протягом останніх років. Виторг ТОВ «Салатейра» скоротився з 287,8 млн грн у 2023-му до майже 226 млн грн у 2024-му та 193,6 млн грн у 2025-му, свідчать дані YouControl. За два роки падіння – понад 30%. 

За перше півріччя 2026-го ТОВ отримало 78,7 млн грн виторгу – майже на 26% менше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Нагадаємо, за вересень та жовтень 2026 року у Києві закрилися чи призупинили роботу більше 20-ти ресторанів. Власники закладів опинилися перед низкою критичних викликів: стрімке падіння платоспроможного попиту, падіння відвідуваності, витрати на енергообладнання та пальне

Автор:
Світлана Манько

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