Втрати ворога станом на 10 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1720 добу повномасштабної війни становлять 1 611 600 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:

особового складу – близько 1 611 600 (+2 220) осіб;

танків – 12 465 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 696 (+13) од.;

артилерійських систем – 52 158 (+46) од.;

РСЗВ – 2 266 (+3) од.;

засобів ППО – 1 754 (+1) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 117 (+8) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 603 351 (+1 331) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 173 013 (+525) од.;

спеціальної техніки – 4 892 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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