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Втрати ворога станом на 10 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1720 добу повномасштабної війни становлять 1 611 600 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 611 600 (+2 220) осіб;
- танків – 12 465 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 696 (+13) од.;
- артилерійських систем – 52 158 (+46) од.;
- РСЗВ – 2 266 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 754 (+1) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 117 (+8) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 603 351 (+1 331) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 173 013 (+525) од.;
- спеціальної техніки – 4 892 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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