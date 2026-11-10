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Потери врага по состоянию на 10 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1720 сутки полномасштабной войны составляют 1 611 600 человек.
Потери России в войне на 10 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 611 600 (+2 220) человек;
- танков – 12 465 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 696 (+13) ед;
- артиллерийских систем – 52 158 (+46) ед;
- РСЗО – 2 266 (+3) ед.;
- средств ПВО – 1 754 (+1) ед;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3 117 (+8) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 603 351 (+1 331) ед;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 173 013 (+525) ед;
- специальной техники – 4 892 (+3) ед.
Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 10 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 135 враждебных БпЛА типа Shahed (70 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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