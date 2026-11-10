Карта боевых действий в Украине на 10 ноября 2026 года

Продолжается 1721-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 71 авиационный удар, сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7709 дронов-камикадзе и совершили 2354 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Кореньок, Рыжевка, Бессалевка, Товстодубово, Бачевск, Павловка, Алексеевка, Хотинь, Могрица, Казачье, Писаревка, Уланово, Шалыгино, Рогизно, Новая Сечь, Тополь, Яструбно, Яструбно, Яструбно Волфине, Малая Корчаковка, Кровное, Волковка, Чернацкое, Новая Гута, Юнаковка, Кислая Дубина, Иволжанское Сумской области; Хреновка Черниговской области. Авиаудары получили населенные пункты Новая Сечь, Марьино и Пустогород.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район скопления живой силы и техники, две артиллерийские системы и два пункта управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара, применив пять КАБ, и осуществил 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак противника в сторону населенных пунктов Охримовка, Хрипуны, Малая Волча и в районах Старицы, Чугуновки.

На Купянском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты провели шесть атак в районе населенного пункта Заречное и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в направлении Пискуновки и в районе населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении противник провел три штурмовых действия, атакуя в сторону Васютинского и в районе Тихоновки.

На Константиновском направлении зафиксировано девять атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Русин Яр и в сторону Николаяполья.

Тринадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Вольное, Светлое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Мирное, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенного пункта Новое Запорожье.

На Ореховском направлении оккупанты провели атаку в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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