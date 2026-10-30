Цієї осені в Києві закривається по два ресторани на тиждень

За вересень та жовтень 2026 року в Києві закрилося чи призупинило роботу більше 20-ти ресторанів, свідчать повідомлення закладів в соціальних мережах та в медіа. Власники закладів опинилися перед низкою критичних викликів: стрімке падіння платоспроможного попиту, падіння відвідуваності, витрати на енергообладнання та пальне, а багатогодинні повітряні тривоги паралізують операційну діяльність.

До економічного тиску додається й регуляторний фактор - дедлайн 4 грудня, до якого бізнес зобов’язаний облаштувати безпечні простори для продовження роботи. Для чималої частини операторів така сукупність навантажень напередодні зими виявилася непідйомною, перетворивши вересень і жовтень на сезон остаточних закриттів та консервацій до весни.

Видання Dilo з’ясувало, які заклади Києва згорнули столики, хто взяв паузу, а хто кардинально змінив правила гри. Проте ми врахували тільки ті локації, які відкрито оголосили про свій вихід, тоді як чимало проєктів згорнули діяльність тихо, без прощальних постів та офіційних повідомлень.

Сирени та порожні коридори: масовий вихід ресторанів із ТРЦ

Торговельні центри першими відчули зміну поведінки містян. Першою з дистанції зійшла мережа Pesto Cafe Дмитра Погребицького. 3 вересня припинили роботу відразу сім локацій: ресторани у ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Blockbuster та Gorodok Gallery, а разом із ними на вимушену паузу стали зони у просторах розваг Epiland на Полярній та в Чабанах. У компанії повідомили, що тримати двері відчиненими за поточної безпекової ситуації стало неможливо.

У жовтні криза вдарила і по великих гравцях. Мережа ресторанів японської кухні «Сушия», співвласниками якої є Геннадій Медведєв, Бені Голані та Міхай Дон, оголосила про масштабне скорочення присутності в торговельних центрах.

Компанія вже зачинила свій флагманський ресторан у ТРЦ Ocean Plaza, наступним готується до виходу заклад у бориспільському ТРЦ «Аеромолл», а до кінця року планує попрощатися ще з трьома точками в молах. Причиною закриття у компанії назвали просідання трафіку на 60–70% та те, що клієнти стали замовляти сетові позиції вдвічі рідше. До цього додалися й прямі збитки від обстрілів: 25 вересня ворожа атака знищила центральний розподільчий склад мережі, де тільки втрати сягнули понад 7,5 млн грн.

Тактика сплячки: хто заморозив проєкти до весняного тепла

Частина бізнесів вирішила не спалювати резерви в зимові місяці і обрали стратегію консервації до повернення літнього тепла.

Наприкінці жовтня на піврічний відпочинок пішли дві ключові локації морепродукт-бару Mushlya Олени Борисової: заклад зібрав літні меблі на набережній Русанівки й попрощався з гостями до весни, а слідом за ним пішов на канікули й простір на Хрещатику.

За тим самим сценарієм вирушив сусідній м'ясний ресторан Vatra на вулиці Городецького: команда заявила, що тимчасово гасить грилі й повернеться до роботи вже в новому теплому сезоні.

На паузу став і рибний ресторан Fish Fetish на території колишнього заводу «Арсенал». 1 жовтня заклад раптово зупинив прийом гостей без конкретних дат відновлення роботи.

На Подолі припинило смажити чебуреки "«Міністерство чебуреків" Спартака Велішаєва та Євгена Таллера на Контрактовій площі. Засновники пообіцяли згодом повернутися за цією ж адресою, але вже з іншою концепцією, тоді як їхні зали на Бессарабці та на Kyiv Food Market продовжують приймати замовлення у звичному ритмі.

Водночас на вулиці Лаврській Ольга Копилова згорнула рибну «Чорноморку» і відкрила на її місці міське бістро Duckaria з акцентом на страви з качки.

А на Гоголівській закрилася кав'ярня Eli. Компанія не публікувала оголошень, а тихо зійшла з дистанції.

Фінал історій: прощання з міськими вулицями

Для багатьох ресторанних адрес осінь принесла не паузу, а остаточне згортання проєктів або болісне скорочення мереж на локаціях.

Мережа барів Квіткова мафія» Михайла Бабича провела зачистку власної карти, ліквідувавши три з чотирьох локацій — на Софіївській, Шота Руставелі та Володимирській. Власники залишили єдиний бар на Подолі (вул. Сагайдачного), який на холодний період традиційно переформатують у сезонну «Глінтвейню».

На Прорізній завершилася історія Milano Torino Vermuteria Олени Кравцової. Після семи років роботи наприкінці вересня бар остаточно зачинив двері.

Повністю вимкнув вивіску й ресторан італійської кухні Trullo D’oro на Академіка Шалімова, який пройшов крізь пандемію та блекаути, але 30 вересня відпрацював свій фінальний вечір. Також з гостями попрощався київський бар BarOKO, влаштувавши наостанок вечірку-розпродаж.

Трансформуються й кавово-десертні локації. Кондитерська Kremova на Басейній оголосила, що 29 жовтня стає останнім днем роботи для відвідувачів. Бізнес відмовився від оренди квадратних метрів у центрі і повністю перейшов у режим закритого кондитерського цеху для випікання на замовлення.

А для команди столичного закладу «Їдальня №1» вибору взагалі не лишили: їхнє приміщення у вересні вщент рознесло прямим попаданням російського боєприпасу під час чергової повітряної атаки на Київ.

Раніше ресторанна експертка Ольга Насонова повідомляла, що до 20% українських закладів громадського харчування можуть призупинити роботу.