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Этой осенью в Киеве закрывается по два ресторана в неделю

Рестораны закрываются
В течение двух месяцев осени закрылось не менее 20 локаций ресторанов. Фото из открытых источников.

За сентябрь и октябрь 2026 года в Киеве закрылось или приостановило работу более 20 ресторанов, свидетельствуют сообщения заведений в социальных сетях и медиа. Владельцы заведений оказались перед рядом критических вызовов: стремительное падение платежеспособного спроса, падение посещаемости, расходы на энергооборудование и горючее, а многочасовые воздушные тревоги парализуют операционную деятельность.

К экономическому давлению прилагается и регуляторный фактор – дедлайн 4 декабря, в который бизнес обязан обустроить безопасные пространства для продолжения работы. Для немалой части операторов такая совокупность нагрузок в преддверии зимы оказалась неподъемной, превратив сентябрь и октябрь в сезон окончательных закрытий и консерваций к весне.

Издание Dilo выяснило, какие заведения Киева свернули столики, кто взял паузу, а кто кардинально изменил правила игры. Однако мы учли только те локации, открыто объявившие о своем выходе, тогда как многие проекты свернули деятельность тихо, без прощальных постов и официальных сообщений.

Сирены и пустые коридоры: массовый выход ресторанов из ТРЦ

Торговые центры первыми ощутили изменение поведения горожан. Первой с дистанции сошла сеть Pesto Cafe Дмитрия Погребицкого. 3 сентября прекратили работу сразу семь локаций: рестораны в ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Blockbuster и Gorodok Gallery, а вместе с ними на вынужденную паузу стали зоны в развлечениях Epiland на Полярной и Чабанах. В компании сообщили, что держать дверь открытой при текущей ситуации безопасности невозможно.

В октябре кризис ударил и по большим игрокам. Сеть ресторанов японской кухни "Сушия", совладельцами которой являются Геннадий Медведев, Бени Голани и Михай Дон, объявила о масштабном сокращении присутствия в торговых центрах.

Компания уже закрыла свой флагманский ресторан в ТРЦ Ocean Plaza, следующим готовится к выходу заведение в бориспольском ТРЦ «Аэромолл», а до конца года планирует проститься еще с тремя точками в молах. Причиной закрытия в компании назвали проседание трафика на 60–70% и то, что клиенты стали заказывать сетовые позиции вдвое реже. К этому добавились и прямые убытки от обстрелов: 25 сентября вражеская атака уничтожила центральный распределительный состав сети, где только потери составили более 7,5 млн грн.

Тактика спячки: кто заморозил проекты до весеннего тепла

Часть бизнесов решила не сжигать резервы в зимние месяцы и избрали стратегию консервации до возвращения летнего тепла.

В конце октября на полугодовой отдых пошли две ключевые локации морепродукт-бара Mushlya Елены Борисовой: заведение собрало летнюю мебель на набережной Русановки и попрощалось с гостями до весны, а вслед за ним ушло на каникулы и простор на Крещатике.

По тому же сценарию отправился соседний мясной ресторан Vatra на улице Городецкого: команда заявила , что временно тушит грили и вернется к работе уже в новом теплом сезоне.

На паузу встал и рыбный ресторан Fish Fetish   на территории бывшего завода "Арсенал". 1 октября заведение внезапно остановило прием гостей без конкретных дат возобновления работы.

На Подоле перестало жарить чебуреки " Министерство чебуреков "   Спартак Велишаев и Евгений Таллер на Контрактовой площади. Основатели пообещали впоследствии вернуться по этому же адресу, но уже с другой концепцией, в то время как их залы на Бессарабке и Kyiv Food Market продолжают принимать заказы в привычном ритме.

В то же время на улице Лаврской Ольга Копылова свернула рыбную   «Черноморка»   и открыла на ее месте городское бистро Duckaria с акцентом на блюда из утки.

А на Гоголевской закрылось кафе Eli. Компания не публиковала объявления, а тихо сошла с дистанции.

Финал историй: прощание с городскими улицами

Для многих ресторанных адресов осень принесла не паузу, а окончательное сворачивание проектов или мучительное сокращение сетей на локациях.

Сеть баров Цветочная мафия»   Михаила Бабича провела зачистку собственной карты, ликвидировав три из четырех локаций – на Софиевской, Шота Руставели и Владимирской. Владельцы оставили единственный бар на Подоле (ул. Сагайдачного), который на холодный период традиционно переформатируют в сезонную Глинтвейню.

На Прорезной завершилась история Milano Torino Vermuteria   Елены Кравцовой. После семи лет работы в конце сентября бар окончательно закрыл дверь.

Полностью выключил вывеску и ресторан итальянской кухни Trullo D'oro на Академика Шалимова, прошедший сквозь пандемию и блекауты, но 30 сентября отработавший свой финальный вечер. Также с гостями попрощался киевский бар BarOKO, устроив напоследок вечеринку-распродажу.

Трансформируются и кофейно-десертные локации. Кондитерская Kremova   на Бассейной объявила, что 29 октября становится последним днем работы для посетителей. Бизнес отказался от аренды квадратных метров в центре и полностью перешел в режим закрытого кондитерского цеха для выпечки на заказ.

А для команды столичного заведения «Столовая №1» выбора вообще не оставили: их помещение в сентябре полностью разнесло прямым попаданием российского боеприпаса во время очередной воздушной атаки на Киев.

Ранее ресторанная эксперт Ольга Насонова сообщала, что до 20% украинских заведений общественного питания могут приостановить работу.

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