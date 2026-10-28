Ресторани втрачають клієнтів: відвідуваність закладів у великих містах падає

Українські ресторани у великих містах зіткнулися з відчутним відтоком клієнтів цієї осені: найбільше падіння зафіксували в Києві, де заклади недорахувалися 20% відвідувачів, а також у Львові ( -17%) та Дніпрі (-14%). Ситуацію в столиці не врятувало навіть послаблення комендантської години — додатковий час роботи додав рестораторам лише символічний 1% до каси.

Як повідомляє Dilo , про це свідчить дослідження компанії Poster, яка порівняла показники закладів до та після зміни графіка з урахуванням торішньої сезонності.

Мегаполіси втрачають відвідувачів та виручку

Загалом початок цієї осені виявився для ресторанів важчим за торішній. Порівняння періоду з вересня до середини жовтня цього року з аналогічними датами 2025-го показало, що найбільше просіли великі міста: виторг у закладах Києва впав на 5%, а у Львові — на 2%.

Ресторани Києва спорожніли: попри подовжений графік роботи, трафік гостей упав на 20%.

Основна причина — відтік клієнтів. Трафік скоротився у п’яти із семи досліджених міст: столиця недорахувалася 20% відвідувачів, Львів втратив 17%, а Дніпро — 14%.

Співзасновник мережі піцерій "1708" Володимир Гнатюк зазначає, що в їхніх закладах відвідуваність упала на 8–20%, причому найболючіше це вдарило по точках у бізнес-центрах:

"Найбільше падіння — у бізнес-центрах через події, які відбулися в липні. Тоді всі кол-центри з’їхали з орендованих офісів. І виявилося, що у Львові їх було дуже багато", — говорить ресторатор.

Водночас утримати бізнес допомагає гнучкість орендодавців, які розуміють виклики напередодні зими:

"Усі орендодавці, до яких ми звернулися, погодилися знизити оренду на зимовий період на 20–30%", — зазначив Гнатюк.

Скорочення комендантської години столицю не врятувало

Сподівання столичних рестораторів компенсувати падіння за рахунок довшого робочого дня також не виправдалися. З 10 вересня обмеження в столиці починаються о першій ночі замість опівночі. Завдяки цьому ресторани та бари, які раніше зачинялися о 22:00, змогли приймати гостей до 23:00.

Утім, очікуваного вечірнього напливу клієнтів не сталося: каса столичних закладів після зміни графіка зросла лише на 1,28%, відвідуваність піднялася на мізерні 0,88%, а середній чек — усього на 0,66%.

Кияни просто не звикли сидіти в закладах допізна, тому додаткові 60 хвилин дали бізнесу суто символічний плюс близько 1% і загальної картини спаду не змінили.

Аномальний підйом прифронтових міст

На тлі спаду в столиці прифронтові Харків і Запоріжжя несподівано зафіксували приріст: каси ресторанів зросли на 20% і 17%, а потік клієнтів піднявся на 4% та 24% відповідно.

Виторг у ресторанах Харкова та Запоріжжя стрімко пішов угору

Керуючий запорізькими закладами Bull Butcher&Wine та California Ігор Гемпель пояснює таку динаміку тим, що ринок адаптувався до воєнних реалій, а клієнтська база оновилася:

"Більшість тих, хто планував виїхати, зробили це раніше, частина містян повернулася додому. При цьому в місто постійно приїжджають люди з інших міст і країн — журналісти, представники іноземних делегацій та міжнародних організацій. Зокрема завдяки цьому трафік у наших закладах залишається приблизно на тому ж рівні".

Ціни ростуть, але прибутку немає

Єдиним показником, який піднявся по всій країні без винятку, став середній чек. Найвідчутніше він підскочив у Запоріжжі (+27%), Івано-Франківську (+20%) та Дніпрі (+18%). У Львові, Києві, Харкові та Одесі зростання коливалося в межах 11–16%.

Середній чек зростає через інфляцію, а не апетит гостей.

Проте СЕО та співзасновник Poster Родіон Єрошек наголошує: більша сума в чеку зовсім не означає, що ресторани почали заробляти більше:

"На середній чек впливають різні чинники: підвищення цін у меню, зміна собівартості продуктів, а також поведінка самих гостей. Наприклад, вони можуть замовляти менше позицій, але дорожчих, або, навпаки, частіше обирати додаткові страви та напої. Важливо враховувати витрати, маржинальність і загальну кількість чеків".

Зимова консервація та загроза нових вимог

Через падіння трафіку та зростання витрат ресторанний ринок змушений іти на крайні заходи. За словами директорки аналітичного центру "Ресторани України" Ольги Насонової, сектор занурюється у вимушену зимову консервацію, повернутися з якої у квітні зможуть далеко не всі. Мережі «Сушия» та Pesto Cafe вже оголосили про закриття частини локацій, «Пузата Хата» шукає шляхи скорочення витрат, а раніше ринок скоротив точки таких мереж, як GastroFamily та Confetti. Загалом лише на початку року в Києві закрилося близько 400 закладів, переважно невеликих кав'ярень і пекарень.

Додатковим ударом для бізнесу може стати дедлайн 4 грудня: тоді спливає перехідний період урядової постанови №1092, яка забороняє роботу під час тривог без сертифікованого укриття або монолітного «безпечного простору». Ресторатори закликають Кабмін переглянути норми, оскільки для 95% міських закладів з вітринами та гіпсокартонними перегородками звести такі укріплення технічно неможливо.