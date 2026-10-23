Показник самопочуття ритейлу впав: чому українські ТРЦ втрачають прибутки

У вересні 2026 року Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) знизився на 1,6 пункту і зупинився на позначці 26,2 пункту. Головним чинником негативної динаміки стало рекордне зростання кількості та тривалості повітряних тривог у країні.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Української ради торгових центрів.

Зниження відбулося попри запровадження нової системи розподілу та зонування небезпек. Зокрема, під час загрози жовтого рівня частина торговельних центрів і роздрібних мереж продовжує призупиняти діяльність або працювати у обмеженому режимі, хоча офіційні правила дозволяють вести бізнес у цей період.

Вимушені простої об'єктів торгівлі безпосередньо позначаються на операційних показниках галузі та знижують загальний рівень ділової активності.

Зазначимо, що поточне значення індексу виявилося нижчим за аналогічний період минулого року. У вересні 2025 року показник RWBI становив 27,6 пункту, що вказує на посилення тиску безпекового чинника на роздрібний ринок.

Довідка

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index – скорочено RWBI) розроблено в 2020 році Українською Радою Торгових Центрів, який дозволяє в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючі такі показники, як відвідуваність торгових центрів, вакантність площ в ТЦ та рівень ставок оренди. В пілотному режимі RWBI відстежується з серпня 2021 року.

Нагадаємо, у серпні частка втраченого через тривоги часу в ТЦ України сягнула антирекорду в 21,8%. Це на 1,7% більше за показник липня (20,1%). У Києві наприкінці місяця показник зріс до 30,1%, а 27 серпня сягнув 68%.