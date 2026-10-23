Німеччина шукає альтернативу американським Tomahawk: у переговорах фігурують українські ракети

Німеччина веде переговори про придбання тисяч європейських ракет, серед потенційних варіантів - український крилатий дрон-ракета “Барс”. Сторони також обговорюють можливість спільного виробництва цієї розробки. Остаточних домовленостей про закупівлю наразі не оголошували.

Як пише Dilo, про це інформує Bloomberg.

Які ракети розглядає Німеччина

Переговори щодо українського "Барса" передбачають обговорення закупівлі та можливого спільного виробництва. Водночас виробника цієї системи публічно не називають.

Крім української розробки, Міністерство оборони Німеччини, за даними Bloomberg, веде переговори з американською оборонною компанією Covenant щодо ракет наземного базування Anthem. Також серед систем, які розглядають, - крилаті ракети Ruta нідерландської компанії Destinus і гіперзвукова розробка HS1 німецько-британської компанії Hypersonica.

Таким чином, Берлін розглядає кілька варіантів поповнення ракетного арсеналу. Йдеться про системи різних виробників, а не про вже укладений контракт на конкретну кількість озброєння.

Що відомо про український "Барс"

"Барс" - український реактивний безпілотник ударного призначення, який за своїми характеристиками також описують як ракетодрон. Його розробляють для ураження цілей на великій відстані.

За даними, які розробник раніше наводив у коментарях українським медіа, початкові версії апарата могли долати до 700 км і нести бойову частину масою близько 22,5 кг. У модернізованих варіантах заявлені дальність до 1000 км, бойова частина масою до 60 кг і швидкість понад 700 км/год.

Конструкція "Барса" передбачає можливість змінювати конфігурацію апарата залежно від завдання. Це дає змогу варіювати співвідношення запасу пального та маси корисного навантаження. Зазначені характеристики походять із заяв розробника й можуть відрізнятися залежно від модифікації.

Які далекобійні ракети має Бундесвер

Німеччина вже використовує крилаті ракети Taurus, які запускають із літаків. Їхня заявлена дальність становить приблизно 500 км.

Водночас закупівля додаткових далекобійних систем залежить від переговорів із виробниками та майбутніх рішень німецької сторони. За інформацією Bloomberg, серед факторів, що впливають на вибір, є й очікування щодо американських ракет Tomahawk, постачання яких Німеччина також розглядає.

Наразі повідомлення про переговори щодо "Барса" не означає, що Німеччина вже замовила ці ракети. Обсяги можливих закупівель, вартість і строки постачання публічно не підтверджені.

Нагадаємо, перше бойове випробування антибалістичної системи Freyja від оборонної компанії FirePoint очікується до середини 2027 року. Розробка української системи йде прискореними темпами, а компанія розраховує здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року. Це означає стиснення 40-річної програми до трохи більше ніж двох років.