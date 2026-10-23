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Германия ищет альтернативу американским Tomahawk: в переговорах фигурируют украинские ракеты

Барс
Украинский "Барс" может оказаться на вооружении Германии

Германия ведет переговоры о приобретении тысяч европейских ракет, среди потенциальных вариантов – украинский крылатый дрон-ракета "Барс". Стороны также обсуждают возможность совместного производства этой разработки. Окончательные договоренности о закупке пока не объявлялись.

Как пишет Dilo, об этом информирует Bloomberg.

Какие ракеты рассматривает Германия

Переговоры по украинскому "Барсу" предусматривают обсуждение закупки и возможного совместного производства. В то же время, производителя этой системы публично не называют.

Помимо украинской разработки, Министерство обороны Германии, по данным Bloomberg, ведет переговоры с американской оборонной компанией Covenant по ракетам наземного базирования Anthem. Также среди рассматриваемых систем - крылатые ракеты Ruta нидерландской компании Destinus и гиперзвуковая разработка HS1 немецко-британской компании Hypersonica.

Таким образом Берлин рассматривает несколько вариантов пополнения ракетного арсенала. Речь идет о системах разных производителей, а не об уже заключенном контракте на конкретное количество вооружения.

Что известно об украинском "Барсе"

"Барс" – украинский реактивный беспилотник ударного назначения, который по своим характеристикам также описывают как ракетодрон. Его разрабатывают для поражения целей на большом расстоянии.

По данным, которые разработчик ранее приводил в комментариях украинским медиа, начальные версии аппарата могли преодолевать до 700 км и нести боевую часть массой около 22,5 кг. В модернизированных вариантах заявлены дальность до 1000 км, боевая часть массой до 60 кг и скорость свыше 700 км/ч.

Конструкция "Барса" подразумевает возможность изменять конфигурацию аппарата в зависимости от задачи. Это позволяет варьировать соотношение запаса горючего и массы полезной нагрузки. Указанные характеристики исходят из заявлений разработчика и могут отличаться в зависимости от модификации.

Какие дальнобойные ракеты имеет Бундесвер

Германия уже использует крылатые ракеты Taurus, запускаемые с самолетов. Их заявленная дальность составляет около 500 км.

В то же время, закупка дополнительных дальнобойных систем зависит от переговоров с производителями и будущих решений немецкой стороны. По информации Bloomberg, среди влияющих на выбор факторов есть и ожидания относительно американских ракет Tomahawk, поставки которых Германия также рассматривает.

Пока сообщение о переговорах по "Барсу" не означает, что Германия уже заказала эти ракеты. Объемы возможных закупок, стоимость и сроки поставки публично не подтверждены.

Напомним, первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja от оборонной компании FirePoint ожидается к середине 2027 года. Разработка украинской системы идет ускоренными темпами, а компания рассчитывает осуществить первый перехват баллистической цели к середине следующего года. Это означает сжатие 40-летней программы до чуть более двух лет.

Автор:
Ольга Опенько

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